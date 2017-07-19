Dati
            Notizie Radiocor

            Ddl bilancio: emendamento sul condono edilizio trasformato in Odg

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 dic - L'emendamento sul condono edilizio, che riguardava in particolare la Campania, e' stato trasformato in ordine del giorno. Il presidente dei senatori di FdI ha riferito che l'Odg impegna il Governo a dare attuazione al contenuto dell'emendamento nel primo provvedimento utile. M5S, Iv, Pd e Avs la definiscono una vittoria.

            nep.

