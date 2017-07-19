Ddl bilancio: emendamento segnalato Lega, spunta taglio canone Rai a 70 euro
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 nov - Un taglio del canone Rai per il 2026 da 90 a 70 euro: e' l'obiettivo di una proposta a prima firma Giorgio Maria Bergesio, contenuta in uno degli emendamenti segnalati dalla Lega al Ddl di bilancio all'esame della commissione Bilancio del Senato. La norma cui fa riferimento la proposta (successivamente abrogata) prevedeva tale taglio per il 2024. L'onere previsto e', per il 2026, di 430 milioni cui si provvede dal Fondo per interventi strutturali di politica economica.
La misura e' stata inserita in un emendamento riformulato che riguarda le emittenti televisive locali con la creazione di un fondo di resilienza, con una dotazione pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
nep
(RADIOCOR) 20-11-25 12:29:25 (0308) 5 NNNN