Ddl bilancio: emendamento Governo, 100 mln a Regioni in 2024 per caro-energia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 dic - Tra le altre misure, viene riconosciuto un contributo di circa 105 milioni per le Regioni a statuto speciale Valle D'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e alle Province Autonome di Bolzano e Trento per compensare gli effetti della riforma Irpef. Proposto ancora uno stanziamento di 10 milioni per le Province per le quali e' in corso la procedura di equilibrio.

Sul versante dei Comuni e' previsto, da una parte, il recupero di circa 457 milioni di euro di risorse eccedenti stanziate per fronteggiare emergenza Covid e costi energetici che saranno 'rateizzate' in quote costanti nel periodo 2024-2026 e lo stanziamento di 162 milioni nel 2024, 130 nel 2025 e 140 nel 2026 da destinare prioritariamente agli Enti in fabbisogno di risorse per l'emergenza Covid e, in via residua, agli altri Comuni. Introdotta ancora una misura di stabilizzazione di personale non dirigenziale per alcuni Comuni. Infine si prevede il passaggio dalla sezione regionale della Corte dei Conti al collegio dei revisori del monitoraggio sull'accordo sul ripiano delle Regioni in disavanzo, previsto all'articolo 77 del Ddl di bilancio.

