Ddl bilancio: emendamento, 500 milioni al potenziamento dei porti

In quattro regioni: Marche, Abruzzo, Puglia e Molise (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 dic - Uno stanziamento di 500 milioni distribuito nel periodo 2022-2024 per l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale nelle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Lo prevede un emendamento "segnalato" al Ddl bilancio presentato da alcuni senatori del gruppo misto (primo firmatario Ortis, ex M5S). La ripartizione per annualita' prevede 200 milioni nel 2022, 200 milioni nel 2023 e 100 milioni nel 2024. Secondo la proposta di modifica, il ministero delle Infrastrutture (insieme al Mef) dovra' indicare con un decreto i criteri per assegnare il contributo.

