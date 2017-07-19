Ddl bilancio: disco verde da commissione Bilancio del Senato, lunedi' in Aula -3

Liris, FdI collante. Borghi, dato piu' potere a Parlamento (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 dic - "Soddisfazione e una dimostrazione di forza da parte di Fratelli d'Italia che ha tenuto la barra dritta per tutto il centrodestra, anche in momenti critici. E' riuscita ad essere collante di tutta la maggioranza". E' il commento del relatore di FdI, Guido Quintino Liris in Senato. "Una manovra che stando ai fatti e ai numeri e' piu' importante di quella uscita dal Consiglio dei Ministri" ha aggiunto ricordando tra l'altro le misure per le imprese. "Abbiamo lavorato per completare un percorso difficile, che ha avuto delle difficolta' in alcuni momenti, delle perplessita' da parte in particolar modo di colleghi d maggioranza ma - ha concluso - FdI e' riuscito a tenere tutti uniti". Anche il relatore della Lega, Claudio Borghi, si e' detto "soddisfattissimo assolutamente e - ha rimarcato - abbiamo anche riaffermato un po' di potere del Parlamento che tante volte e' compresso da esecutivo, da giudiziario, da tutti". Anche il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri, ha espresso "soddisfazione per l'approvazione della manovra di bilancio, il taglio all'Irpef, le risorse per la sanita' e una politica economica che ha fatto crescere l'occupazione, ridurre il tasso di inflazione e fatto scendere lo spread. Sono contento anche delle risorse per la previdenza dedicata per il comparto sicurezza e difesa".

