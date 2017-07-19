Ddl bilancio: De Cristofaro (Avs), emendamenti per fondo unico aree interne

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 nov - "L'analisi sulle aree interne commissionata da Avs, e realizzata da Swg, e' un lavoro di grandissimo valore e un'ottima base di ragionamento. Proprio in occasione della manovra di bilancio, che il Parlamento si appresta ad approvare, trasformeremo questa analisi in emendamenti alla legge finanziaria per istituire un fondo unico per le aree interne". Lo rende noto il capogruppo di Avs Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto del Senato. "Sul tema delle aree interne ci sono molte criticita' ed e' sotto gli occhi di tutti l'inazione del Governo, o peggio, l'approvazione di leggi sbagliate come quella sulla montagna. La questione delle aree interne si intreccia, e va letta, in combinato disposto con la pessima legge sull'Autonomia differenziata. Provvedimento - aggiunge De Cristofaro in una nota - fortunatamente messo in discussione con una sentenza importante della Corte costituzionale, su cui il Governo sta lavorando in manovra per aggirare proprio quella sentenza".

