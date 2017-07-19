Ddl bilancio: De Carlo (FdI), prorogate le Tea con obbligo di geolocalizzazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 dic - Porta la prima firma del presidente della IX Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, Luca De Carlo (Fratelli d'Italia) l'emendamento approvato nella notte che porta importanti novita' per il mondo della gestione delle Tecniche di Evoluzione Assistita (Tea).

'Innanzitutto - ha spiegato De Carlo - come gia' anticipato in estate, e' arrivata la proroga per la sperimentazione in campo almeno fino al 31 dicembre 2026. Questo consentira' di poter proseguire le attivita' di ricerca senza l'assillo delle tempistiche, sempre in attesa della stabilizzazione che dovra' arrivare dal nuovo regolamento europeo'.

'C'e' poi un aspetto ancora piu' importante - ha proseguito il senatore di FdI - che avevamo gia' sottolineato nella risoluzione approvata all'unanimita' in Commissione lo scorso ottobre, ossia il fatto che le geolocalizzazioni dei siti sperimentati diventano ora 'informazioni riservate nella disponibilita' esclusiva dell'Autorita' nazionale competente, nonche' degli altri soggetti interessati dal procedimento autorizzatorio'. Con questo passaggio, garantiamo la trasparenza necessaria e allo stesso tempo vogliamo mettere un freno alla violenza della propaganda antiscientifica che nei mesi scorsi ha portato alla distruzione dei primi siti sperimentali'.

'Questo voto - ha concluso De Carlo - rappresenta motivo di grande soddisfazione e orgoglio: l'approvazione dell'emendamento ha infatti un enorme significato tanto per il mondo agricolo quanto per quello scientifico. Con queste norme proseguiamo quel cammino di ricerca che ci permette di affrontare i cambiamenti climatici e di produrre di piu' e meglio, garantendo la sicurezza della ricerca e dell'innovazione'.

