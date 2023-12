Ddl bilancio: Damiani (Fi), e' intervento importante e imponente

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 dic - "A partire dallo scorso novembre, quando e' stata incardinata la manovra, abbiamo iniziato un percorso in commissione Bilancio che ha dato ottimi risultati. E finalmente anche qualche dato economico comincia a tornare al suo posto, a cominciare dai segnali importanti che stanno arrivando sull'inflazione. In Europa siamo tutti sulla stessa barca e su questa dobbiamo navigare al meglio. L'Italia lo sta facendo, grazie alla stabilita' politica del governo". Lo ha detto intervenendo in Aula il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio Dario Damiani, relatore della manovra. "Con questa legge di bilancio importante e imponente - ha proseguito - diamo respiro, in particolare, ai settori maggiormente colpiti dalla situazione congiunturale. Penso al taglio del cuneo previdenziale, che coinvolge una platea di 14 milioni di lavoratori, alla riduzione a tre aliquote dell'Irpef, all'ampliamento della no tax area. E ancora, agli interventi per le famiglie numerose e per la natalita', per la salute, per le imprese, gli investimenti e l'occupazione. Penso alla Zes unica per il Mezzogiorno d'Italia, alla sicurezza, con un pacchetto importante per dare dignita' alle Forze di Polizia e alle Forze armate, al rinnovo dei contratti della Pubblica amministrazione e alla rivalutazione delle pensioni. C'e' sempre da fare di piu', ma oggi con le risorse a disposizione e con la necessita' di tenere i conti in ordine, questa e' una manovra che ci soddisfa pienamente", ha concluso.

