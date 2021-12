Ddl Bilancio: da Iv pacchetto sanita' con fondi per screening e disturbi alimentari

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 dic - "Un pacchetto sanita' costituito da alcuni emendamenti di Italia Viva alla legge di bilancio con novita' importanti nel campo della diagnosi e della prevenzione di patologie e malattie rare: e' istituito un fondo di 5 milioni per il 2022 finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia, e una dotazione di 15 milioni di euro per il 2022 e di 10 milioni per il 2023 per l'istituzione di un fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione". Lo annuncia in una nota l'ufficio stampa di Italia Viva. Per quanto riguarda la prevenzione e la ricerca "sono potenziati con uno stanziamento da 5 milioni i test di profilazione genica 'Next-Generation Sequencing' che rappresenta una delle piu' importanti innovazioni per la personalizzazione delle terapie per i pazienti oncologici e sono altresi' potenziati gli screening neonatali".

