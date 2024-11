Ddl bilancio: Corte Conti, con stop bonus rischio poverta' energetica

Per chi ha meno possibilita'; dubbi su seconde case (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 nov - Gli interventi sui bonus edilizi previsti dalla Manovra devono essere accompagnati da un'attenzione particolare sugli effetti indiretti. Lo afferma la Corte dei Conti in audizione: "Occorre assicurare che la riduzione delle agevolazioni (per la prima casa dal 2026 e per le altre dal 2025), cui e' sotteso un bilanciamento tra sostegno al settore e mitigazione dell'impatto sui conti pubblici, non si traduca, nei prossimi anni, in una spinta all'attivita' sommersa, comportando una perdita di Iva e imposte indirette", dicono.

Inoltre, "desta perplessita' il perdurante sostegno alle seconde case che ha un chiaro effetto regressivo. Non ancora in linea con le esigenze future l'impegno per l'efficientamento energetico degli edifici, in particolare dei nuclei con minore disponibilita' economica, che rischiano di rimanere intrappolati in una spirale di poverta' energetica dovuta alla bassa efficienza degli edifici e dunque agli alti costi di riscaldamento e raffreddamento".

