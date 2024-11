Ddl bilancio: Copagri, bene fondi innovazione e accorpamento aliquote Irpef -2

Pesano mancato esonero contributivo giovani e proroga Zes (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 nov - "L'agricoltura paga pero' lo scotto dell'assenza di misure strutturali - ha aggiunto il presidente dell'organizzazione -. Pesa in particolare il mancato esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40, fondamentale per favorire il ricambio generazionale, cosi' come la mancata esenzione Irpef per i redditi dominicali e agrari, che potrebbe contribuire al graduale abbandono dei campi'. Tra le criticita' della manovra inoltre, secondo Battista, 'la mancata proroga per il 2025 del credito d'imposta per gli investimenti nella Zes mezzogiorno per il settore agricolo, che rischia di creare una discrasia con gli altri settori, e il significativo definanziamento dei fondi del Pnrr destinati ai contratti di filiera'. Battista ha infine espresso 'forti perplessita' per i contenuti dell'articolo 112, che di fatto prevede il commissariamento degli organi di controllo di tutte le societa' che ricevono fondi pubblici, anche indiretti, per un importo superiore a 100mila euro'.

