Ddl bilancio: Confindustria Piemonte, speriamo governo cambi su Patent Box

Lo ha dichiarato il presidente Marco Gay (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 dic - Il Patent Box 'e' uno strumento utile, un pezzo di politica industriale che va oltre il costo, perche' genera un volano positivo tra ricerca e mercato. Rimetterlo al centro e', non solo necessario ma una reale opportunita' di crescita. Auspico quindi che il Governo riveda quanto deciso finora'. Lo dichiara Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte, in merito all'emendamento del Governo alla legge di bilancio che corregge il regime agevolativo del Patent Box, prevedendo che l'incentivo passi dal 90% al 110% ma escludendo i marchi di impresa e limitandolo a brevetti o beni giuridicamente tutelati. 'Ricerca e innovazione sono al centro della trasformazione e della transizione tecnologica che stiamo vivendo. Vale per le aziende di ogni dimensione e per le filiere industriali in cui sono inserite. Avere avuto il supporto del Patent Box in questi anni ha permesso di creare delle opportunita' e anche delle strategie per la crescita industriale del sistema economico e industriale', aggiunge Gay.

