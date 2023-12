Ddl bilancio: con disco verde finale del Parlamento rinnovo del cuneo fiscale nel 2024 -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 dic - Nello specifico la riscrittura dell'articolo 33 sulle pensioni dei medici e altri dipendenti della Pa 'salva' le pensioni di vecchiaia, mentre resteranno penalizzate quelle anticipate.

Fatti salvi i diritti acquisiti al 31 dicembre 2023, i sanitari potranno rimanere in attivita' anche dopo i 40 anni di servizio e fino ai 70 anni di eta'. Per il comparto sicurezza sono previste risorse aggiuntive, 32 milioni di euro per gli anni 2024-2025 e 42 milioni di euro annui dal 2026; aumenti medi a regime di 195,5 euro lordi al mese per la Polizia, 187,7 per le forze armate e di 179,4 euro per i vigili del fuoco. Per il Ponte sullo Stretto di Messina vi e' la rimodulazione delle fonti di investimento con una riduzione degli oneri a carico dello Stato di 2,3 miliardi (su un totale di circa 11,6 miliardi). Si interviene sul Fondo di sviluppo e coesione, 718 milioni arrivano dalla quota destinata alle amministrazioni centrali e 1,6 miliardi dalla quota destinata alle regioni Calabria e Sicilia. Per le Regioni sono stanziati 100 milioni nel 2024 per compensare gli effetti del caro-energia nel 2022 e 2023. Per gli enti locali un emendamento dei relatori riformulato dal Governo istituisce due fondi con dotazione ciascuno di oltre 13 milioni per la realizzazione di interventi in materia sociale, infrastrutture, sport e cultura. Piu' tempo per circa 200 Comuni per determinare le aliquote Imu per il 2023.

Il termine per la pubblicazione delle delibere inserite, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, e' fissato al 15 gennaio 2024.

