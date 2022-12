Ddl bilancio: Commissione Camera conclude esame, domani in Aula con voto fiducia -2

Tra novita' tetto stipendi manager banche salvate da Stato (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 dic - Tra le novita' approvate nel corso di una notte di votazioni, figura un tetto agli stipendi dei manager delle banche risanate attraverso l'intervento pubblico. La misura e' prevista da un emendamento dei relatori e fa riferimento al limite previsto per la Pa. Via libera, insieme al pacchetto degli emendamenti del Governo, anche alla possibilita' di rinegoziare i mutui ipotecari da tasso fisso a variabile, mentre viene demandato a un tavolo banche-imprese la soluzione della questione commissioni-Pos per le transazioni fino a 30 euro. Un emendamento bipartisan dispone, in particolare, che in caso di mancata intesa tra le parti scattera' un prelievo del 50% sugli utili derivanti dalle commissioni sulle piccole transazioni per finanziare iniziative di ristoro per gli esercenti (risultano invece confermate le sanzioni previste per l'obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici e l'innalzamento del tetto all'uso del contante fino a 5mila euro).

Scattano inoltre, come preannunciato nei giorni scorsi, la proroga a fine anno per la presentazione delle comunicazioni Cilas dei condomini che accedono al superbonus e il piano di rateizzazione dei debiti fiscali (con una maggiorazione del 3%) delle societa' sportive.

Bof

