Ddl Bilancio: Coltorti (M5S), importante superbonus al 2025 per aree terremoto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 dic - "L'intesa raggiunta tra Governo e maggioranza sulla proroga del superbonus al 110% al 31 dicembre 2025 per gli interventi realizzati nei Comuni ubicati nelle aree colpite dagli eventi sismici e' un'ottima notizia che puo' garantire a Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo un orizzonte temporale di piu' ampio respiro accelerando in maniera decisiva la ricostruzione". Lo scrive in una nota Mauro Coltorti (M5S), presidente della Commissione Lavori pubblici del Senato. "La misura, contenuta in un emendamento alla legge di Bilancio riformulato dopo l'accordo, prevede lo stanziamento di 300 mila euro per il 2022, 9 milioni per il 2023, 41,2 milioni per il 2024, 96,7 milioni per il 2025, 145,1 per il 2026, 124,4 per il 2027, 86 per il 2028, 29,4 per il 2029 e 600 mila euro per il 2030".

com-nep

