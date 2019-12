Ddl bilancio: Coldiretti, ok impianti biogas e digestato per economia circolare

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 dic - Il via libera alla rinnovata disciplina degli impianti di energia elettrica da biogas e valorizzazione del digestato "e' un grande risultato ottenuto dalla Coldiretti". Lo dichiara il presidente Ettore Pandini dopo l'approvazione dell'emendamento alla Manovra ieri in Senato. In particolare viene previsto il diritto di continuare a usufruire di un incentivo sull'energia elettrica anche agli impianti alimentati a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 che non abbiano avuto modo di riconvertire la produzione di biometano per effetto dei ritardi nella fase di approvazione e quindi di attuazione del decreto di incentivazione. Una norma che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi europei in materia di economia circolare, secondo Coldiretti, che apprezza anche la possibilita' di ridurre l'uso dei fertilizzanti chimici con la sostanza organica.

bab

(RADIOCOR) 12-12-19 10:38:47 (0198)ENE,FOOD 5 NNNN