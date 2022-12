Ddl bilancio: Cisl, sbagliato sciopero, dialogo e confronto per migliorarla -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 nov - Secondo la Cisl, e' apprezzabile la risposta su alcuni capitoli dell'Agenda sociale, sollecitati in questi mesi dalla Cisl: il potenziamento dell'assegno unico per le famiglie numerose, l'innalzamento della soglia Isee a 15 mila euro per gli sconti in bolletta, il miglioramento dei congedi parentali, il sostegno ai redditi bassi per l'acquisto di beni essenziali. Significativa, anche se da rafforzare, la conferma dell'alleggerimento sul cuneo concentrato sul lato lavoro, come pure la detassazione degli accordi di produttivita' e le provvidenze riconosciute alle imprese che assumono e stabilizzano donne e giovani. Il Comitato Esecutivo ritiene poi fondamentale aver disinnescato lo scalone della Legge Fornero, a patto di far partire subito il tavolo per una riforma complessiva. Anche il fronte dell'intervento d'urgenza va tuttavia rafforzato abbattendo l'Iva sui beni di largo consumo per le famiglie fragili, azzerando del tutto la tassazione sugli accordi di produttivita' e consolidando l'alleggerimento sul cuneo fiscale. L'intervento piu' critico riguarda l'operazione fatta sulla rivalutazione delle pensioni: Aver ridotto la perequazione a partire da quattro volte il trattamento minimo, penalizza gravemente assegni di fascia media, ex lavoratori che percepiscono redditi netti da 1600 euro. Si ritengono iniqui e penalizzanti anche i vincoli introdotti in Opzione donna, come pure l'innalzamento e un'eventuale estensione dell'applicabilita' dei voucher nel terziario e nel comparto agricolo. Si ribadisce inoltre radicale contrarieta' alla flat tax. Va avviata una nuova politica dei redditi, operando sulla leva fiscale, rinnovando e innovando i contratti pubblici e privati. Le dotazioni vengono ulteriormente ridotte dai tagli occulti dell'inflazione e del carovita, che incide in modo pesante su Sanita', Scuola, Servizi sociali, non autosufficienza. Bisogna integrare queste risorse anche prendendo in considerazione un nuovo scostamento, anche incrementando e rendendo esigibile il prelievo sulla speculazione e sugli extraprofitti, che va esteso anche ai giganti della logistica e dell'economia digitale. Alla luce di questi elementi, il Comitato Esecutivo ritiene di grande importanza la convocazione a Palazzo Chigi del 7 dicembre e da mandato alla Segreteria Confederale di portare al tavolo le istanze qui rappresentate per sanare le criticita' e le debolezze del Ddl migliorandolo durante l'iter parlamentare. Rafforzando la dimensione del dialogo e del confronto vanno cercati punti di mediazione per dare solidita' alla Manovra ma anche avviati i tavoli delle riforme strutturali, a partire da pensioni, fisco, politiche attive, strategie industriali ed energetiche, salute e sicurezza, politiche sociali e sostegno alle fragilita'.

