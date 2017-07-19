Ddl bilancio: Ciriani, obiettivo e' ok della manovra in Parlamento prima di Natale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 nov - "L'obiettivo e' di arrivare in Aula la settimana del 15 dicembre, in modo da consentire poi al Senato di affrontare la riforma della Corte dei Conti e il decreto anticipi che nel frattempo verra' votato dalla Camera e concludere prima di Natale. Questo e' l'auspicio, poi, naturalmente dipende dalla buona volonta' di tutti". Cosi' il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, al termine dell'Ufficio di presidenza della commissione Bilancio del Senato sull'esame del Ddl di bilancio, registrando, al momento, un "clima tranquillo".

Per il ministro non c'e' spazio al momento per una terza lettura: "A meno che non si riesca a fare molto prima in questo momento no. Mai dire mai, ma il Senato e anche la Camera devono fare cose prima del 31 dicembre"; a Montecitorio, ci sono il Ddl concorrenza, il Ddl semplificazioni e la prima lettura del Dl anticipi.

nep

(RADIOCOR) 11-11-25 16:34:39 (0499)GOV 5 NNNN