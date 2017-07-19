Ddl bilancio: Ciriani, Lep rimangono, tema importante che non puo' essere stralciato
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 dic - "I Lep rimangono in manovra. Noi abbiamo dato disponibilita' alle opposizioni, in particolare al Pd che aveva chiesto spiegazioni, di una audizione anche in sede tecnica del ministro Calderoli, pero' i Lep sono un tema importante che non puo' essere stralciato". Cosi' il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, al termine di una riunione sul Ddl bilancio in Senato.
nep
(RADIOCOR) 04-12-25 13:44:49 (0394)GOV 5 NNNN