            Notizie Radiocor

            Ddl bilancio: Ciriani, Lep rimangono, tema importante che non puo' essere stralciato

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 dic - "I Lep rimangono in manovra. Noi abbiamo dato disponibilita' alle opposizioni, in particolare al Pd che aveva chiesto spiegazioni, di una audizione anche in sede tecnica del ministro Calderoli, pero' i Lep sono un tema importante che non puo' essere stralciato". Cosi' il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, al termine di una riunione sul Ddl bilancio in Senato.

            nep

            (RADIOCOR) 04-12-25 13:44:49 (0394)GOV 5 NNNN

              


