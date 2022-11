Ddl bilancio: Cgil, mettere in campo mobilitazione, confronto con Cisl e Uil

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 nov - Il Comitato direttivo nazionale della Cgil riunito il 30 novembre in modalita' mista, alla luce del testo definitivo del Disegno di legge di bilancio 2023, condivide e conferma il giudizio gia' espresso dalla Segreteria nazionale della Cgil: una Manovra sbagliata e da cambiare che non risponde alle reali emergenze, a partire dalla condizione materiale dei lavoratori e lavoratrici, pensionate e pensionati, cittadini e cittadine. Per queste ragioni, in continuita' e coerenza con la mobilitazione messa in campo a partire dallo sciopero generale dello scorso 16 dicembre 2021 e nei mesi scorsi, il Comitato direttivo della Cgil da mandato alla Segreteria nazionale, nel confronto con Cisl e Uil, di mettere in campo tutte le iniziative di mobilitazione necessarie, nessuna esclusa, per sostenere le piattaforme rivendicative unitarie e le nostre richieste tese ad ottenere le risposte necessarie ad affrontare questa fase che rischia di peggiorare rapidamente la condizione delle persone, aumentare le disuguaglianze sociali e territoriali, bloccare lo sviluppo del Paese. Il Comitato direttivo impegna tutte le strutture della Cgil a sostenere il percorso di mobilitazione che sara' definito dalla Segreteria nazionale.

