Ddl bilancio: Cgil, emendamenti aggravano Manovra, ingiusta e anti-popolare

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 dic - L'emendamento del Governo e quelli della maggioranza "aggravano la Manovra piu' anti-popolare degli ultimi anni: tutela dei profitti, soldi a pioggia alle imprese e brutale penalizzazione di lavoratori, pensionati e consumatori'. Lo afferma la Cgil: 'Il Governo non solo non sta dando alcuna risposta alle richieste del mondo del lavoro, ma sta peggiorando una Manovra, che non avra' alcun impatto sull'economia reale. Si saccheggiano ingenti risorse da Pnrr e Fondi di Sviluppo e Coesione per coprire spese gia' effettuate e destinarle alle imprese, senza condizionalita' ambientali e occupazionali; si aumenta in maniera abnorme l'eta' pensionabile anche per chi ha riscattato o riscattera' gli anni di studio; si rinuncia a ridurre il tax gap; si colpiscono solo apparentemente le assicurazioni, che si rivarranno su assicurati e lavoratori; si tassano i pacchi sotto i 150 euro, penalizzando i piccoli consumatori. E' davvero difficile trovare, negli ultimi anni, una Manovra piu' ingiusta e anti-popolare', aggiunge.

bab

(RADIOCOR) 17-12-25 17:15:45 (0555) 5 NNNN