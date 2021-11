Ddl Bilancio: Castellone (M5S), sintesi su relatori ma voce in capitolo M5S

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 nov - "Sul tema del relatore alla legge di Bilancio stiamo lavorando per arrivare a una sintesi, mi auguro ovviamente che si giunga a una convergenza di intenti". Lo ha detto la capogruppo del M5s al Senato Maria Domenica Castellone intercettata dai giornalisti a Palazzo Madama. "Ad ogni modo - ha sottolineato - per noi e' fondamentale che il Movimento abbia voce in capitolo, in Parlamento siamo la forza politica di maggioranza relativa e in questa manovra ci sono misure sulle quali la nostra attenzione e' particolarmente alta, a partire dal reddito di cittadinanza e dal superbonus".

