Ddl bilancio: Castelli, nona salvaguardia esodati rimette a posto scelte dannose

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 dic - "Abbiamo approvato la nona salvaguardia degli esodati, persone che da nove anni sono in attesa di poter andare in pensione.

Siamo intervenuti, ancora una volta, per rimette a posto le conseguenze dannose di provvedimenti adottati da un Governo, e da un Parlamento, di cui noi, del Movimento 5 Stelle, non facevamo parte". Cosi' su 'Facebook' il vice ministro dell'Economia, Laura Castelli. "Scelte - aggiunge - che hanno lasciato migliaia di persone nell'incertezza, senza un lavoro e senza la pensione, perche' sono state operate senza tenere in giusta considerazione tutti gli effetti e le ricadute sociali".

Castelli conclude affermando: "I cittadini devono poter programmare il loro futuro, e tutte le riforme devono avere come obiettivo principale quello di migliorare la qualita' dei servizi e della vita dell'individuo. Solo cosi' la politica fa, fino in fondo, il suo dovere".

Bof

