Ddl Bilancio: Casellati, stop 15 misure compresa Tobin tax e mercato tutelato -2

Via pacchetto Consob, credito cooperativo e Corte Conti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 dic - La Manovra ha perso l'intero Pacchetto Consob, comprese le norme di rafforzamento dei controlli on line e di inibizione in presenza di truffe, e l'assunzione di 20 unita'. Gli altri commi stralciati riguardano la nomina di commissari straordinari per lavori di messa in sicurezza e infrastrutturali; le assunzioni di personale da parte delle Province; le modifiche allo 'Sblocca-Italia' (che prevedevano tra l'altro l'autorizzazione ad Anas a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali le controversie con i contraenti generali su richieste di risarcimento); stop alla cambiale digitale, alle misure per l'Agenda digitale della Pa e alla piattaforma per la notificazione digitale di atti e avvisi. Sono state eliminate anche le norme sull'educazione civica ed economica nelle scuole; sulle banche di credito cooperativo di Bolzano; sulla banca-dati informatizzata Inail. Cosi' come le norme che prevedevano assunzioni e potenziamento della Giustizia amministrativa e della Corte dei Conti, ma anche (in parte) quelle per l'organizzazione del ministero di Giustizia.

