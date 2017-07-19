Ddl bilancio: Casellati, nessun dissapore su banche, faremo sintesi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 ott - 'E' un tema che e' tutt'oggi in discussione all'interno della maggioranza, si tratta di una normale dialettica politica che, come sempre, avra' un punto di sintesi. Non c'e' al nostro interno nessun dissapore'. Cosi' Elisabetta Casellati, ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, a margine del Green Building Forum Italia, a chi le chiedeva dei distinguo nella maggioranza sul contributo delle banche in vista della prossima manovra.

