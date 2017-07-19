Ddl bilancio: Casasco (Fi), Mef? Prossima volta meglio condividere prima norme -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 dic - Per il responsabile economico di Fi, si tratta di una Manovra "seria, di 22 miliardi di euro e che grazie al contributo determinante di Forza Italia ha un'attenzione particolare e corretta verso il vero motore del Paese, cioe' le imprese. E' giusto che il Paese sappia che noi di Forza Italia, con la nostra impostazione liberale, abbiamo dato un contributo fondamentale per la crescita del Pil, il cosiddetto denominatore. Non solo, quasi certamente con questa manovra usciamo un anno prima rispetto a quanto previsto dalla procedura di infrazione Ue".

Inoltre, rimarca Casasco, "l'articolo 18 sui dividendi e sulle plusvalenze e' stato cambiato evitando la fuga di capitali con la super tassazione e mantenendo l'Italia attrattiva. Abbiamo poi evitato l'aumento del 2% dell'Irap sulle holding industriali che non c'era nell'allegato ma nella legge, ottima notizia in particolare per il settore automotive. Abbiamo spinto per togliere il divieto di compensazione dei contributi con Inps e Inail e il Governo ha realizzato un iperammortamento per tre anni con 3,5 miliardi di euro e altre risorse per le misure Transizione 4.0 e 5.0.

E' grazie a Forza Italia se la Legge di bilancio ha cambiato simmetria spostando l'attenzione verso lo sviluppo e la crescita delle imprese. Anche nel rapporto con banche e assicurazione, grazie a Tajani, non c'e' stata alcuna imposizione ma un dialogo e un accordo".

