Ddl bilancio: capigruppo Camera non fissano tempi esame Aula, attesa nuova seduta

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 dic - I capigruppo di Montecitorio non hanno preso alcuna decisione circa i tempi d'esame della Manovra da parte dell'Assemblea e il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, riconvochera' una nuova seduta tra stasera e domani. E' quanto si e' appreso al termine della riunione convocata per riprogrammare l'avvio della discussione sulla Manovra da parte dell'Assemblea (era atteso per le 10,30 di domani). Lo slittamento riflette il ritardo fatto registrare dalla commissione Bilancio dove ancora non si e' entrati nel vivo delle votazioni degli emendamenti al Ddl bilancio (un ultimo pacchetto di proposte di modifica del Governo e' stato depositato nelle prime ore del mattino di oggi).

