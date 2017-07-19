Ddl bilancio: Calderone, spazi per interventi a sostegno percorso partecipazione -2

Su manovra penso sara' possibile buon confronto in Parlamento (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 nov - Piu' in generale sul Ddl di Bilancio, Calderone si e' detta "assolutamente soddisfatta perche' credo che misure di cosi' ampia portata che guardino alla produttivita' ma senza dimenticare anche l'attenzione per i piu' fragili siano estremamente positive.

Poi noi consegniamo la manovra al percorso parlamentare. Io penso che ci possa essere un buon confronto, anche possibilita' per integrare e migliorare il testo in alcuni degli aspetti salienti". Interpellata sulla possibilita' di aumentare le misure in materia di rinnovo dei contratti, "credo - ha risposto la ministra - che ci sia la possibilita' anzi da parte nostra anche l'obbligo di ascoltare quelle che sono le proposte che adesso verranno dalla Commissione e dal Parlamento e di fare delle valutazioni, ovviamente nell'ambito di quelle che sono le necessita' di mantenere in sicurezza il bilancio dello Stato".

