Ddl bilancio: Calderone, soddisfatta per pacchetto lavoro, si puo' sempre migliorare

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Siracusa, 23 ott - Sulla manovra 'io personalmente esprimo ovviamente soddisfazione per tutto quello che e' il pacchetto lavoro, perche' per noi era importante portare un pacchetto lavoro e produttivita': un pacchetto che consentisse da un lato di riprendere con serenita' la stagione dei rinnovi contrattuali'. Cosi' la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, a margine dell'Education e Open Innovation Forum di Ortigia organizzato da Confindustria. 'Anche su quello potremmo certamente fare delle riflessioni in chiave migliorativa delle norme, pero' gia' cosi' e' estremamente significativo aver dedicato circa 2 miliardi di euro a temi che sono strategici per noi, per avere un mercato del lavoro efficiente e soprattutto un mondo del lavoro all'interno del quale le persone possano essere giustamente collocate, possano vivere di lavoro, avere dal lavoro anche la soddisfazione per poter vivere serenamente anche i momenti in cui non si lavora', ha continuato la ministra, spiegando che 'ecco perche' non solo ci occupiamo di rinnovi contrattuali, ma ci occupiamo di produttivita' e di welfare, con la detassazione dei premi di risultato e l'ampliamento della soglia, ma anche con una misura importante che e' quella di dell'innalzamento del valore giornaliero di detassazione del di esenzione fiscale dei ticket elettronici, buoni pasto elettronici che passano da 8 a 10 euro: sono un aiuto importante per le famiglie, per i lavoratori e per le lavoratrici'.

