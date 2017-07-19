Ddl bilancio: Calandrini (FdI), tassello nascita zona franca doganale Basso Lazio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 dic - "Con l'approvazione in commissione Bilancio del Senato del mio emendamento che interviene sull'articolo 95-bis della legge di bilancio, compiamo un passaggio parlamentare fondamentale verso l'istituzione della Zona Franca Doganale nel Basso Lazio. Si tratta di un tassello decisivo dell'iter legislativo, che ora, come il resto della Manovra, proseguira' con l'esame dell'Aula e il successivo passaggio alla Camera, con l'entrata in vigore prevista il 01 Gennaio 2026". Cosi' in una nota Nicola Calandrini (FdI), presidente della commissione Bilancio del Senato. "Per le provincie di Latina e Frosinone questo e' un risultato di grande rilievo: un territorio che e' confinante con aree a forte vantaggio competitivo come la Zes, ma privo di strumenti equivalenti, oggi entra finalmente in una strategia nazionale di attrattivita' e sviluppo. La combinazione tra Zona Logistica Semplificata attuata dalla Regione Lazio e Zona Franca Doganale introdotta cosi' come prevista e disciplinata dal Codice Doganale dell'Unione consente di superare uno squilibrio e di offrire alle imprese del Lazio meridionale strumenti concreti per competere sui mercati internazionali, attrarre investimenti e rafforzare l'export".

