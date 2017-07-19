Ddl bilancio: Calandrini (FdI), presentati 5742 emendamenti, da martedi' segnalati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 nov - "Oggi, venerdi' 14 novembre, si e' chiusa la finestra per la presentazione degli emendamenti alla legge di Bilancio: sono stati depositati 5742 emendamenti. E' un passaggio importante, che testimonia l'attenzione e la volonta' di tutte le forze politiche di contribuire al miglioramento della manovra. La prossima scadenza sara' martedi', quando i gruppi parlamentari depositeranno i circa 400 emendamenti segnalati.

Da li' entreremo nel vivo del lavoro: valuteremo prima l'ammissibilita' dei segnalati e successivamente inizieremo l'esame dell'intero fascicolo". Cosi' Nicola Calandrini (FdI), presidente della commissione Bilancio del Senato.

"Sara' una fase delicata, che richiedera' serieta', metodo e senso di responsabilita' da parte di tutti".

