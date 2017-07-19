Ddl bilancio: Borghi (Lega), emendamento riserve Bankitalia resta e va avanti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 dic - L'emendamento Malan (FdI) al Ddl di bilancio sulle riserve auree di Bankitalia "resta e va avanti". Lo ha detto il relatore sulla manovra in Senato, Claudio Borghi (Lega), a margine dei lavori in commissione Bilancio del Senato. Per il senatore della Lega "troveranno una soluzione" ma "bisognerebbe domandarsi a che titolo la Banca centrale si mette a sindacare su cose che non sono state conferite alla Banca centrale". E sull'ipotesi che l'emendamento possa preludere all'alienazione di parte delle riserve, Borghi risponde: "Questo non esiste da nessuna parte, nessuno l'ha mai detto e nessuno sinceramente lo vuole fare, ma mai".

