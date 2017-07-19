Ddl bilancio: Bordoni (Lega), per Metro C no tagli ma rimodulazione di risorse

'Ricordo a tutti impegno Salvini, presto aperte 2 stazioni' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 ott - 'L'impegno della Lega al Governo e del ministro Salvini sono stati determinanti per sbloccare i fondi necessari alla realizzazione di infrastrutture e grandi opere, a partire dalla Metro C su cui non ci sara' nessun taglio cosi' com'e' stato detto in maniera assolutamente imprecisa, ma solo una rimodulazione di risorse". Lo puntualizza in una nota il segretario della Lega nel Lazio, Davide Bordoni.

"Ricordo a tutti - sottolinea - che se non fosse stato per il ministro Salvini, che per primo ha creduto in questa occasione unica di sviluppo per la Capitale, oggi non staremmo nemmeno qui a parlarne. Sulla Metro C di Roma non ci saranno passi indietro, nessun ripensamento. Prova ne e' l'inaugurazione che terremo a brevissimo, nelle prossime settimane, due stazioni e cioe' quella di Porta Metronia e Colosseo che anticipano quella che vuole essere l'azione della Lega determinata a portare a termine un'opera che riteniamo assolutamente prioritaria per assicurare ai romani e ai nostri ospiti una mobilita' che sia adeguata alle loro aspettative di vita e ai loro bisogni. Sono certo che tutti concordino su questo e mi auguro che nel giorno in cui saremo pronti per inaugurare questa meravigliosa infrastruttura tutte le forze politiche saranno presenti'.

