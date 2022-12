Ddl bilancio: Bonomi, per flat tax e prepensionamenti tolte risorse a imprese

Obiettivi non prioritari e discutibili nel merito (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 2 dic - "Le risorse mancate per gli investimenti delle imprese si devono anche al fatto che una parte delle risorse a disposizione, al netto degli interventi sull'energia, vengono impiegate per obiettivi a nostro avviso non prioritari in questa fase di emergenza e, comunque, discutibili nel merito". Lo ha fatto rilevare il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso dell' audizione sul Ddl bilancio convocata a Montecitorio dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, riferendosi in particolare "alle misure sulle cosiddette flat tax e a quelle in tema di prepensionamenti".

