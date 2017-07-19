Ddl bilancio: Bombardieri, soddisfatti su salari, su altro mobilitazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 ott - 'Per noi e' importante ascoltare lavoratrici e lavoratori e rappresentare le loro istanze, a partire dalla questione salariale che per noi resta la priorita'. Ecco perche', nel confronto col governo, abbiamo chiesto e ottenuto la detassazione degli aumenti contrattuali e piu' risorse per i rinnovi del pubblico impiego. Siamo soddisfatti per il metodo perche', dopo tanti anni, c'e' stato un confronto e sono state accettate alcune proposte e poi per i contenuti". Lo dice Pierpaolo Bombardieri, leader della Uil. "Nella Manovra ci sono altre decisioni che non condividiamo su fisco, sanita' e pensioni. La cartolarizzazione dei debiti fiscali continua a dare l'idea che sia inutile pagare le tasse; peggiorano le condizioni di chi va in pensione e sono state cancellate due opzioni che sono molto importanti, a partire da Opzione donna. Su questi temi, individueremo forme di mobilitazione a sostegno delle nostre rivendicazioni', aggiunge.

