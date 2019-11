Ddl Bilancio: Boccia, speriamo criticita' si possano rimuovere -2

Nel mirino plastic-tax, sugar-tax e auto aziendali (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 nov - Tra le criticita' indicate dal presidente Boccia, oltre alla plastic tax e alla normativa sulle auto aziendali, c'e' anche la 'sugar tax', come poi aggiunto sempre a margine dell'evento. E come le altre, anche quella che e' stata definita la 'sugar tax', per Boccia e' oggetto del confronto serrato con il governo ed e' tra quelle da rimuovere.

Fla-Enr-

(RADIOCOR) 28-11-19 18:29:07 (0495) 5 NNNN