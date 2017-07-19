Ddl bilancio: Boccia (Pd), su tv locali tagli inaccettabili, caos in maggioranza

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 dic - "La protesta delle associazioni dell'emittenza radiofonica e televisiva locale contro il taglio di 20 milioni di euro annui previsto dalla legge di Bilancio per il triennio 2026-2028 e' legittima e fondata. L'emendamento del Governo colpisce duramente un settore essenziale per il pluralismo dell'informazione e il presidio democratico dei territori, tradendo peraltro gli impegni pubblici assunti solo pochi mesi fa dal Ministro Urso sulla continuita' delle risorse.

Ancora piu' grave e' lo svuotamento delle competenze del Mimit e l'introduzione di meccanismi che consentono modifiche unilaterali del riparto del Fondo tramite Dpcm, con effetti devastanti sulla stabilita' delle risorse e sulla programmabilita' delle imprese". Cosi' Francesco Boccia, presidente dei senatori del Pd, durante la direzione regionale del Pd Puglia. "La diversita' di vedute del Mimit sul taglio alle tv locali, definito 'intollerabile', certifica il caos che regna nella maggioranza: questa manovra e' il prodotto di divisioni profonde e di una vera e propria guerra ormai per bande tra i partiti di governo.

Il Governo ritiri l'emendamento, ripristini integralmente le risorse per l'emittenza locale e apra immediatamente un confronto con le associazioni di settore. Il Pd ha presentato un emendamento soppressivo della proposta".

