Ddl bilancio: Boccia (Pd), su pensioni vogliamo chiarezza, maggioranza divisa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 dic - "In questi minuti ci hanno detto che sta arrivando la nuova proposta del governo, vogliamo vederla, tutto il resto e' marginale perche' fare una riforma delle pensioni, privatizzare di fatto i Tfr, cancellare i riscatti e le lauree per intere generazioni salvo rimetterle in pista resta comunque grave e quindi vogliamo chiarezza. Ma e' evidente che la maggioranza e' divisa, pesantemente divisa, cosa che abbiamo sempre denunciato". Cosi' Francesco Boccia, capogruppo Pd al Senato, a margine dei lavori della Commissione bilancio.

vmg-nep

(RADIOCOR) 18-12-25 17:11:13 (0592) 5 NNNN