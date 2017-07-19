Dati
            Notizie Radiocor

            Ddl bilancio: Boccia (Pd), cambia ancora, anche su pensioni tornano indietro

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 dic - "Giorgia Meloni ha annunciato che l'emendamento del Governo sulle pensioni cambiera': e' l'ennesima, vergognosa conferma che questo governo e' diviso, nel caos. Stavano andando oltre la Fornero e ora sono costretti a tornare indietro perche' hanno capito che colpivano i diritti dei piu' giovani. Vietare quei diritti ai giovani di oggi, che ne hanno paradossale piu' bisogno, e' un gravissimo errore. Siamo al 17 dicembre e non sappiamo ancora quale manovra voteremo". Cosi' il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

