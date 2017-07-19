Dati
            Notizie Radiocor

            Ddl bilancio: Barachini, incremento di 60 mln del Fondo editoria per il 2026

            Strategico difendere sistema informativo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 dic - "Il sistema editoriale classico, che fa riferimento al Dipartimento dell'Informazione, avra' un incremento del fondo complessivo di 60 milioni per il sistema tradizionale della carta dei quotidiani e una conferma dei fondi a disposizione delle tv locali". Lo ha detto il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega all'editoria, Alberto Barachini, parlando a margine dei lavori della Commissione Bilancio del Senato. "Abbiamo chiesto di estendere i fondi a disposizione dell'editoria - ha spiegato Barachini - proteggendo pero' anche il sistema delle tv locali perche' e' strategico per noi difendere tutto il sistema informativo in un momento, come tutti sanno, di flessione di alcuni mercati sia pubblicitari sia d'introiti anche relativi alle vendite di quotidiani e quindi anche del sistema editoriale. Abbiamo bisogno in questo momento di sostenere tutto il sistema e stiamo lavorando in questa direzione".

