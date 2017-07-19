Ddl bilancio: Barabotti (Lega), risorse tornano nelle tasche di chi ha piu' bisogno -2

'Azione prudente ma lungimirante produce risultati concreti' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 dic - "Ma questa legge di bilancio - ha proseguito - compie anche un altro passo ulteriore e necessario per dare maggior sostegno al ceto medio che rappresenta la spina dorsale del paese. Con la riduzione dell'Irpef dal 33% sui redditi tra 28 e 50.000 euro, garantiamo fino a 440 euro annui in piu' a 13,6 milioni di conti contribuenti". Per Barabotti, quindi, "e' cosi' che rendiamo piu' equa e piu' giusta la redistribuzione della ricchezza in una fase di cambiamenti epocali e anche di disuguaglianze su cui dobbiamo lavorare". E ha concluso, facendo tra l'altro riferimento ai dati su lavoro e andamento dei mercato, "questa azione, prudente ma lungimirante, sta producendo risultati concreti".

Bof.

