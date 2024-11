Ddl bilancio: Bankitalia, eliminate incertezze su aliquote ma sistema non semplice

Norme su cuneo non alterano le aliquote contributive (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 nov - "Le misure volte a ridurre l'onere fiscale per i lavoratori dipendenti a basso reddito, le modifiche e le aggiunte all'insieme dei trasferimenti a favore delle famiglie e gli interventi in materia di oneri detraibili non rendono il sistema di tassazione personale dei redditi e di trasferimenti sociali piu' semplice e trasparente". Lo ha sottolineato il vice capo del Dipartimento Economia e statistica della Banca d'Italia, Andrea Brandolini, nell'audizione a Montecitorio sul Ddl bilancio. Nello stesso tempo Via Nazionale riconosce che l'intervento fiscale e contributivo previsto dal disegno di legge elimina una "fonte di incertezza" segnalata dall'Istituto stesso.

Cosi' Brandolini nel suo intervento al riguardo: "Il principale intervento incluso nella Manovra e' la conferma in via permanente della riduzione degli scaglioni Irpef e del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti. Le risorse destinate a questi interventi e il loro impatto complessivo sulla distribuzione dei redditi disponibili delle famiglie sono simili alla legislazione in vigore per quest'anno, ma se ne e' modificato il disegno attenuando le discontinuita' nel profilo delle aliquote marginali effettive e, soprattutto, evitando di alterare le aliquote contributive. Si e' cosi' eliminata una fonte di incertezza da noi segnalata in passato, che gravava sui contribuenti".

Bof-Bab

(RADIOCOR) 05-11-24 13:10:18 (0382)PA 5 NNNN