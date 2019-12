Ddl bilancio: Associazione Ostelli rischia chiusura, confida in Aula

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 dic - "Il 19 dicembre AIG festeggera' il suo 74? anniversario e non vorremmo festeggiare con un requiem di morte. Nel silenzio piu' totale sta chiudendo l'Associazione italiana alberghi per la Gioventu', si perderanno 200 posti di lavoro, tra diretti e indiretti". Lo scrivono in una nota i dipendenti dell'AIG, riportando, da fonti parlamentari, che gli emendamenti alla Manovra presentati in Senato, firmati da Lega, Italia Viva, Pd e LeU, non sarebbero neanche stati affrontati. "L'approvazione di questa norma avrebbe dato seguito all'impegno assunto dal Governo, dopo lo stralcio di quella presentata da quasi tutti i Gruppi Parlamentari, approvata all'unanimita' dalle Commissioni competenti, di affrontare e risolvere il problema. Confidiamo che se ne occupi l'Aula del Senato', concludono.

