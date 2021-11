Ddl Bilancio: Arrigoni (Lega), 2 mld per caro-bollette non bastano, raddoppiarli

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 nov - "Il primato negativo dell'Italia in Europa per i prezzi medi giornalieri del mese di ottobre dell'energia elettrica e' un campanello d'allarme da non sottovalutare e che fa capire come i 2 miliardi stanziati in legge di bilancio per limitare il caro bollette nel 1mo trimestre 2022 siano decisamente insufficienti". Lo afferma in una nota il senatore della Lega Paolo Arrigoni, responsabile dipartimento Energia del partito. "Siamo ben lontani dalla cifra necessaria per avere un effetto di mitigazione introdotto con 3,4 miliardi per il quarto trimestre e riteniamo che occorra almeno raddoppiare le risorse, altrimenti il rischio concreto e' trovarsi in una situazione esplosiva per il Paese. Con la stagione invernale alle porte e le nostre imprese che stanno maledettamente soffrendo, serve assolutamente prendere contromisure strutturali ed evitare che il contesto precipiti".

