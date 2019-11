Ddl Bilancio: a studio riscrittura art.91 su ammortamento beni concessionari

In incontro maggioranza no emerso tema revisione concessioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 nov - E' allo studio del Governo una riscrittura del'articolo 91 del Ddl di Bilancio sull'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili per i concessionari autostradali. La questione e' stata discussa nel corso della riunione di maggioranza in Senato sulla manovra cui hanno partecipato rappresentanti del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. A quanto riferito, non e' invece stata toccata nel corso della riunione la questione della revoca delle concessioni autostradali

Gli incontri, prima con il Mit e poi con il ministero del Lavoro, sono proseguiti per tutta la giornata. Altre riunioni sono previste domani per definire le possibili modifiche al testo in vista dell'avvio delle votazioni a partire dalle 16 di domani. Viene data per certa, nella maggioranza, la volonta' di inserire al Senato le modifiche su alcuni temi come la plastic tax e la tassazione delle auto aziendali mentre sarebbe lasciata al passaggio alla Camera la definizione di eventuali modifiche su altri temi come quelli del Mise, a partire da Impresa 4.0. Sulla plastic tax non e' stato ancora definito il 'punto di caduta' della modifica, con il Pd che si attesterebbe sull'ipotesi emersa finora che prevede una riduzione del gettito del 70% e l'esclusione della plastica riciclata ma su cui non c'e' la condivisione di tutta la maggioranza (Iv chiede lo stop totale della misura). Spettera' poi al Mef la definizione delle coperture delle proposte che si vogliono introdurre, a saldi invariati.

nep

(RADIOCOR) 29-11-19 19:49:11 (0570) 5 NNNN