Ddl bilancio: 400 emendamenti segnalati in Commissione per approdo Aula il 15/12 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 nov - "Abbiamo deciso gli emendamenti segnalati, 400, un buon numero. Domani verranno ripartiti fra i gruppi" ha riferito uno dei relatori, Guido Liris (FdI) al termine della riunione.

Dunque venerdi' prossimo alle 10 scade il termine per la presentazione degli emendamenti. Martedi' 18 i gruppi piu' grandi dovranno segnalare le proprie proposte di modifica mentre tale termine sara' allungato fino al giorno dopo, mercoledi' 19 per i gruppi piu' piccoli, ha riferito la capogruppo di Iv in Commissione, Lella Paita. Da lunedi' 24 novembre al 2 dicembre, ha detto ancora Paita, ci sarebbe "l'istruttoria del Governo sui segnalati e dal 3 dicembre il voto in Commissione degli emendamenti".

Sulle coperture, "senza fare di questo la regola per il futuro, per questa legge di bilancio tra i segnalati saranno resi ammissibili anche gli emendamenti che individueranno le coperture come l'anno scorso, sui sussidi ambientalmente dannosi e anche su politiche economiche alternative come recupero di evasione ed elusione fiscale, in modo tale che sia possibile per le opposizioni mostrare una idea di paese e politiche economiche alternative" ha spiegato il capogruppo Dem in Commissione, Daniele Manca.



