Ddl bilancio: 1.671 emendamenti da M5S, 1.160 dal Pd, 96 da Azione -2-
Da Avs 533, da Iv 354. Da opposizioni oltre 3.800 proposte (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 nov - Da Iv sono stati presentati 354 emendamenti e 533 da Avs.
Inoltre sono state presentate 16 proposte comuni dai gruppi di opposizione (Pd-M5S-Avs-Iv, non Azione).
Nel complesso risultano dunque oltre 3.800 gli emendamenti presentati dai gruppi di opposizione alla scadenza dei termini in commissione Bilancio.
