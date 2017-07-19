Dati
            Notizie Radiocor

            Ddl bilancio: 1.671 emendamenti da M5S, 1.160 dal Pd, 96 da Azione -2-

            Da Avs 533, da Iv 354. Da opposizioni oltre 3.800 proposte (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 nov - Da Iv sono stati presentati 354 emendamenti e 533 da Avs.

            Inoltre sono state presentate 16 proposte comuni dai gruppi di opposizione (Pd-M5S-Avs-Iv, non Azione).

            Nel complesso risultano dunque oltre 3.800 gli emendamenti presentati dai gruppi di opposizione alla scadenza dei termini in commissione Bilancio.

            nep

            nep

(RADIOCOR) 14-11-25 11:53:43

              


