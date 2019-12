Ddl bilancio: 1 mld a Olimpiadi invernali 2026 e 50 mln a Ryder Cup Roma

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 dic - Per i lavori legati alle Olimpiadi invernali 2026 Veneto, Lombardia, Trento e Bolzano avranno a disposizione un miliardo del Fondo pluriennale per gli investimenti rifinanziato con la Manovra. Le risorse previste ammontano a 50 milioni nel 2020, 180 nel 2021, 190 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di 10 milioni per il 2026. Lo prevede un emendamento alla Manovra della Lega, sottoscritto da Italia Viva e approvato dalla commissione Bilancio del Senato nella notte. Stanziati anche 8 milioni nel 2020 e 7 nel 2021 per il completamento della Metro Cinisello-Monza Bettola e 50 milioni in tre anni per la Ryder Cup di golf che si terra' a Roma nel 2022.

bab

(RADIOCOR) 11-12-19 11:45:53 (0253)SAN,INF 5 NNNN