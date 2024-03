Ddl armi: Banca Etica promuove petizione al Parlamento per trasparenza su export

Il provvedimento, dopo ok al Senato, in arrivo alla Camera (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 mar - Banca Etica, assieme a varie organizzazioni della societa' civile, lanciano una petizione per chiedere al Parlamento di non peggiorare i meccanismi di autorizzazione e controllo e i presidi di trasparenza sull'esportazione di armamenti previsti dalla legge 185 del 1990. Il Senato ha approvato lo scorso 21 febbraio un disegno di legge di iniziativa governativa che, secondo Banca Etica, "cancella i meccanismi di trasparenza e controllo parlamentare sul commercio e le esportazioni di armi e sulle banche che finanziano tali operazioni". Il Ddl detta nuove regole sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. Il testo, nelle prossime settimane al vaglio della Camera, contiene l'abrogazione dell'obbligo che la relazione al Parlamento contenga 'un capitolo sull'attivita' degli istituti di credito operanti nel territorio italiano concernente le operazioni disciplinate dalla presente legge', sulla base dei dati trasmessi dal ministero dell'Economia.

