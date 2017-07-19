Ddl AI: Cnu, bene legge, importante attuarla a tutela diritti utenti e consumatori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 set - Il Consiglio Nazionale degli Utenti (CNU) accoglie con attenzione l'approvazione definitiva in Senato del disegno di legge sull'Intelligenza Artificiale. "Questa legge - sottolinea in una nota Sandra Cioffi, presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti - pone le basi per un utilizzo dell'IA improntato a principi di trasparenza, responsabilita' e centralita' della persona, valori che coincidono con la missione del Consiglio a tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori nei settori audiovisivo e della rete.

Sara' pero' fondamentale - prosegue Cioffi - prestare grande attenzione al ruolo cruciale dei decreti attuativi, nei quali si definiranno concretamente le misure di protezione, le modalita' di informazione e la governance dei sistemi di IA, con particolare riguardo alla tutela delle fasce piu' deboli". In tale prospettiva, il Cnu ha gia' convocato un Consiglio per esprimere il proprio contributo nell'ambito delle sue competenze istituzionali, affinche' le norme siano applicate garantendo: il rispetto dei diritti fondamentali di utenti e consumatori; la massima trasparenza e correttezza nell'uso dell'IA.

